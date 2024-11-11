Mardin’de yakalanan 14 firari suçlu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 14’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan şahıslar arasında; "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan "6 yıl 3 ay" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan “5 yıl" hapis cezası alan 2 şüphelide de bulunuyor.
Kaynak: iha