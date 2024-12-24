Mardin’de ’fermuar sistemi ile yaşama yol ver’ kampanyasının lansman toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda Sağlık Hizmetleri Başkanlığının koordinatörlüğünde kentte uygulanacak olan ’fermuar sistemi ile yaşama yol ver’ kampanyasının lansman toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kampanyanın hedef kitlelere yönelik eğitim ve tanıtımının yapılması, kampanya ile ilgili görsel materyallerinin dijital ekranlarda sergilenmesi ve fermuar sistemini sahada yapılacak uygulama ve eğitimlerle sürücülere tanıtılması kararı verildi.

Toplantıya Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Mardin Büyük Şehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı temsilcileri katıldı.