Mardin, son üç gündür Avrupa Fair Play Birliği yönetimi, Türkiye Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu yönetimi ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen ödül sahiplerini ağırlıyor. İş insanı Mehmet Samsa'nın ev sahipliğinde düzenlenen bu özel organizasyon, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.Şehmus EDİS /MARDİN (İGFA) - Organizasyonun son gününde, davetliler Mardin'in eşsiz kültürel zenginliklerini deneyimleme fırsatı buldu. Yer sofrasında sunulan Mardin'in yöresel lezzetleri, teşt ve kuzu ikramı ile misafirler adeta bir lezzet yolculuğuna çıktı. Aşiret sofrasında ağırlanan konuklar, çiğ köfte eşliğinde yöresel müzik dinletisi ile keyifli anlar yaşadı.

Program kapsamında düzenlenen kına gecesi ise geceye renk kattı. Bazı davetliler el ve yüzlerine Hint kınası yaptırırken, bazıları ise yöresel puşu takarak Mardin'in geleneksel dokusunu yakından hissetti.

Gece, toplu fotoğraf çekimi ile sona ererken, katılımcılar duygularını dile getirerek memnuniyetlerini ifade ettiler. Mardin'in büyüleyici atmosferi ve zengin kültürel mirası, davetliler üzerinde derin bir etki bıraktı. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin kültürel birlikteliği pekiştirdiğine vurgu yaparak, Mardin'de yaşadıkları deneyimden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Bu özel etkinlik, Mardin'in kültürel zenginliklerini uluslararası platformda tanıtma açısından önemli bir rol oynadı.