Mardin’de etili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken kırsal alanlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışından dolayı bulunduğu yerden çıkamayan bir aracın yardımına trafik polisi yetişti. Polis memuru yolda kalan aracı iterek bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı oldu.

Mardin’de etili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken kırsal alanlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışından dolayı bulunduğu yerden çıkamayan bir aracın yardımına trafik polisi yetişti. Polis memuru yolda kalan aracı iterek bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı oldu.

Mezopotamya’nın ’Altın Üçgeni’ Mardin’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerine kadar etkili oldu. Kırsal kesimlerde kartpostallık görüntüler hakim olurken kent merkezinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Polis memurundan örnek davranış

Kış lastiği ve zincir eksikliğinden dolayı yol alamayan sürücüler trafikte sıkışıklığa neden oldu. Yolda zor anlar yaşayan bir aracın yardımına ise polis memuru yetişti. Çıkamayan araç polis memuru tarafından arkadan itilerek kaldığı yerden çıkarıldı. Kar yağışını özleyen çocuklar ise kardan adam yaparak doyasıya eğlendi.