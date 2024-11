Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, İçişleri Bakanlığı himayelerinde yürütülen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Mardin’de düzenlenen uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları programına katıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin sunumlarından sonra konuşan Mardin Valisi Akkoyun, medeniyetimizin ve kültürümüzün yegâne temeli olan aile sadece bir sosyal yapı değil aynı zamanda insani değerlerimizin, ahlakımızın, kültürümüzün ve köklü geçmişimizin en önemli taşıyıcısı ve temeli olduğunu belirtti.

Aile bağlarının gençlerimizin hayata tutunmalarında ve sağlıklı bir birey olmalarında kritik bir etken olduğunu kaydeden Vali Akkoyun, bu bağ ne kadar güçlü olursa çocukların da uyuşturucunun tuzağına düşmesinin o kadar zorlaşacağını ifade etti. Vali Akkoyun konuşmasında; “Aileler aynı zamanda sevgiyle, şefkatle ve anlayışla büyüyen bireylerin ruhen, bedenen ve ahlaken sağlıklı bir şekilde gelişmelerine katkı sağlarken annelerimiz de çocuklarına verdiği değer, gösterdiği sevgi ve sunduğu güven ile çocuğun doğruyu yanlıştan ayırmasına kötü alışkanlıklardan uzak durmasına kadar birçok konuda çocuklarına rehberlik eder. Annenin şefkatli kolları evlatlarımız için en güçlü sığınaktır. Çocuklarımızı bu karanlık bağımlılık girdabından uzak tutmanın ilk yolu da evlatlarımıza sevgiyle ve güvenle yaklaşmaktır” ifadelerini kullandı.

“MADDE BAĞIMLILIĞI YALNIZCA BİREYİ DEĞİL, AİLELERİ VE TOPLUMU DA HEDEF ALAN BİR TEHLİKEDİR”

Konuşmasında, çağın en büyük tehditlerinden biri olan madde bağımlılığının gençleri hayattan kopararak onları karanlık bir dünyaya sürükleyebildiğini vurgulayan Vali Akkoyun, madde bağımlılığı yalnızca bireyleri değil, aileleri ve toplumu da hedef alan bir tehlike olduğunu söyledi. Vali Akkoyun konuşmasını şöyle sürdürdü; “Çünkü uyuşturucu kullanımı, bireylerin yalnızca fiziksel sağlığını değil aile yapısını da derinden etkileyen bir durumdur. Bir bireyin madde bağımlılığı aile içindeki güven, sevgi ve iletişimi zedeler. Her bir annemiz toplumda "En İyi Narkotik Polisi; Anne” olma sorumluluğunu taşıyor. Çocuklarımızın yanında olan onlarla güçlü bir bağ kuran, iletişim kapılarını her zaman açık tutan anneler çocuklarını yalnız bırakmayarak onları bu tehlikelerden koruyabilir. Önemli olan çocuklarımızla sağlıklı bir iletişim kurarak onların arkadaş çevrelerini tanıyarak ilgi ve meraklarına kulak vererek onların iç dünyasında olan biteni fark edebilmektir. Madde bağımlılığına karşı en güçlü silah farkındalık ve eğitimdir. Öncelikle kendimizi eğitmeliyiz ki çocuklarımızı eğitebilelim. Uyuşturucu bağımlılığı konusundaki bilgi eksikliklerimizi gidererek çocuklarımıza bu konunun ciddiyetini anlatabilir onları bilinçlendirebiliriz. Çünkü her bir anne, çocuğuna rehber olduğunda aslında topluma da rehber olmaktadır.”

“UYUMA APLİKASYONU İLE TEKNOLOJİNİN GÜCÜNÜNÜ KULLANARAK MÜCADELE EDİYORUZ”

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede teknolojiyi de kullandıklarını belirterek UYUMA Aplikasyonu hakkında bilgi verdi.

Vali Akkoyun şöyle konuştu; “Teknolojiyi de bu amaca uygun şekilde kullanarak, uyuşturucuyla mücadelenin daha etkili olmasını hedefliyoruz. Bu hususta devletimizin hayata geçirdiği Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu olan UYUMA uygulaması vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmak ve toplumsal bir bilinç oluşturmak adına çok kıymetlidir. UYUMA uygulaması, teknolojinin gücünü en iyi şekilde kullanarak, uyuşturucu ile mücadelede herkesin rol alabileceği bir platform sunuyor. UYUMA ile teknolojiyi toplumsal bir sorumluluk bilinciyle birleştirerek ailemizi ve çevremizi bu büyük tehlikeden koruma yolunda güçlü bir adım atıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele kolluk kuvvetlerimizin, sağlıkçılarımızın, Yeşilay’ımızın ve ilgili STK'ların gayretlerinin yanında topyekûn bir gayret gerektirmektedir."

Programa ayrıca; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Kamu Kurum ve Kuruluşları Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticileri ve Anneler katıldı.