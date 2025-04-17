AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen 170. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, teşkilatların değerlendirilmesinin yanı sıra yerel sorunların çözümüne dönük stratejik adımlara da sahne oldu.Şehmus Edis / MARDİN (İGFA) - Toplantıda söz alan AK Parti Mardin İl Başkanı Sn. Mehmet Uncu, Mardin’in uzun süredir gündeminde olan elektrik altyapısı ve kesinti sorununu kararlılıkla dile getirerek, konuyu Ankara gündemine taşıdı.

Bu çıkışın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Alparslan Bayraktar’ın başkanlığında, Mardin ve Şanlıurfa illerinin il başkanları, milletvekilleri, valileri ve elektrik dağıtım şirketi yöneticilerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Mardin adına iletilen öncelikli talepler şöyle sıralandı:

• Toplu elektrik kesintilerine kesinlikle son verilmesi,

• Tüm ilçelerde altyapı yatırımlarının ivedilikle yapılması,

• Mardin 2. OSB’ye özel bir elektrik şebeke hattı kurulması,

• Artuklu Ortaköy başta olmak üzere enerji altyapısı eksik tüm mahallelerin yatırım programına alınması.

İl Başkanı Mehmet Uncu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, sorunun yalnızca teknik değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir boyut taşıdığını vurguladı: “Mardin’in gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri olan elektrik altyapısı, artık sadece bir arıza meselesi değil; üretim, tarım, istihdam ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir kalkınma meselesidir. 170. İl Başkanları Toplantısı’nda bu tabloyu açık şekilde ortaya koyduk ve Sayın Bakanımızın öncülüğünde önemli bir adım atıldı.”

Başkan Uncu “Bizler için önemli olan sadece çözüm vaadi değil, uygulamaya dönüşen iradedir. Taleplerimizi samimiyetle dinleyen ve olumlu karşılayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Alparslan Bayraktar’a şahsım ve kıymetli hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu sürecin hem destekçisi hem de yakın takipçisi olacağız. Elektrik kesintilerinin gündemimizden tamamen çıkması, ancak altyapının güçlendirilmesiyle mümkün. Biz de tüm ilçelerimiz ve mahallelerimiz adına bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi

Mardin kamuoyunda umutla karşılanan bu gelişme, yıllardır çözüm bekleyen enerji sorunlarının kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yönünde atılmış somut bir adım olarak değerlendirildi.