Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal Küçükboğaziye Mahallesi’nde yaşayan Yasin Kaymaz (13), duş almak için girdiği banyodan çıkmayınca ailesi banyoya girdi. Elektrik akımına kapılan Kaymaz’ı banyoda hareketsiz bulan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, kurtarılamadı. Kaymaz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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