Mardin’in Derik ilçesinde yapılan operasyonda 22 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı.

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Mardin’in Derik ilçesinde yapılan operasyonda 22 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Derik’te uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde geçtiğimiz gün operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucunda; şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 22 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Derik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 3 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.