Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iddiaya göre acil vakaya müdahale etmek için yola çıkan sağlık ekibinin siren çalması ve uyarıcı anons yapmasına rağmen bir otomobil sürücüsü ambulansa yol vermedi. Diğer sürücüler, yol vermeyen sürücüsünün duyarsız hareketine tepki gösterdi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iddiaya göre acil vakaya müdahale etmek için yola çıkan sağlık ekibinin siren çalması ve uyarıcı anons yapmasına rağmen bir otomobil sürücüsü ambulansa yol vermedi. Diğer sürücüler, yol vermeyen sürücüsünün duyarsız hareketine tepki gösterdi.

Olay, akşam saat 17.15 sularında meydana geldi. İddiaya göre, 122 Acil Sağlık ekibi Kızıltepe Yenikent Mahallesi’nde epilepsi nöbeti geçiren bir vakanın ihbarı üzerine yola çıktı. Mardin Caddesi’nde üzerinde ambulansla seyir halinde olan sağlık ekipleri acil vakaya hızlıca ulaşmak için sirenleri de açarak yoluna devam etti. Ancak cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü ambulansa yol vermedi. Diğer sürücüler, yol vermeyen sürücüsünün duyarsız hareketine tepki gösterdi.

Bunun üzerine ekipler ‘sağa yanaş, hastaya gidiyorum’ şeklinde anons geçerek sürücüyü uyardı. İddiaya göre sürücü sağ şerit açık olmasına rağmen sürücüye yol vermedi. Yaklaşık 1 dakika yolun açılması için çabalayan ekipler gecikmeli de olsa vaka yerine ulaşabildi.