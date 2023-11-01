Mardin’de durdurulan bir araçta yapılan aramada 82 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğünden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce merkez Artuklu ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 8 parça halinde 82 kilo 600 gram skunk bulunurken 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, “uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.