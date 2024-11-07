Mardin’in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı İkisu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 TK 327 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan 2 kişi Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.