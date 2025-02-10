Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, omurilik zedelenmesi sonucu felç kalan depremzede Murat Acemoğlu’nun akülü sandalye talebine aynı gün yanıt verdi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde, Hatay’ın İskenderun ilçesinde ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Murat Acemoğlu, 7 saatlik kurtarma çalışmasının ardından enkazdan çıkarıldı. Deprem sırasında omuriliğinden ağır şekilde yaralanan Acemoğlu, Adana Şehir Hastanesi’nde geçirdiği ameliyat sonrası belden aşağısı felç kaldı. Tedavi sürecinin devamında ailesiyle birlikte Mardin’e taşınan Acemoğlu, 1,5 yıldır Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi’nde tedavi görüyor. Bu süreçte eşi Pınar Acemoğlu da sürekli yanında bulunarak kendisine refakat ediyor.

6 Şubat depreminin ikinci yıldönümünde Vali Akkoyun, Acemoğlu’nu hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında Acemoğlu, Vali Akkoyun’dan akülü sandalye talebinde bulundu. Akkoyun, bu talebe kayıtsız kalmayarak akülü sandalyenin aynı gün içinde Murat Acemoğlu’na ulaştırılmasını sağladı.

Acemoğlu, 6 Şubat depreminde ailesiyle birlikte göçük altında kaldığına değinerek, "7 saat sonra kurtarıldık. Dün Sayın Valimiz bizleri ziyaret etti. Bu esnada akülü sandalye talebinde bulundum. Sağ olsun, talebimizi hemen karşıladı ve sandalyeyi bugün teslim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Akkoyun’un, sadece Acemoğlu’na değil, Mardin’de yaşayan diğer depremzedelere de çeşitli konularda destek sağladığı belirtildi. Depremzedelerin ihtiyaçlarına hızlıca yanıt veren Akkoyun, sosyal destek çalışmalarına aralıksız devam ediyor.