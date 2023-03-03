Mardin’de Artuklu Üniversitesi, depremde vefat eden öğrencileri vatandaşlar için Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde Mevlit’i Şerif okutulup dualar edildi.

Mardin’de Artuklu Üniversitesi, depremde vefat eden öğrencileri vatandaşlar için Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde Mevlit’i Şerif okutulup dualar edildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden üniversite öğrencileri ve vatandaşları anmak amacıyla Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Anma programı üniversite kampüsünde bulunan Zeynel Abidin Erdem Camiinde gerçekleştirildi.

Programa Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, il protokolü, il kurum yöneticileri, STK temsilcileri, üniversitesi öğrencileri, üniversite hocaları, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı. Depremde vefat eden üniversite öğrencileri ve vatandaşlar için Türkçe, Kürtçe ve Arapça üç dilde Mevlit-i Şerif okundu.

"7 öğrencimizi kaybetmiş olmanın derin hüznü içerisindeyiz"

Depremin bütün ülkede ortak bir acı yaşattığını belirten Rektörü İbrahim Özcoşar, “Milletçe yürekleri kanatan bu depremde üniversitemizin farklı bölümlerinde eğitimlerini sürdüren ve deprem bölgesinde ikamet eden 7 öğrencimizi kaybetmiş olmanın derin hüznü içerisindeyiz. Kaybettiğimiz öğrencilerimiz başta olmak üzere depremde vefat eden bütün vatandaşlarımızı anmak amacıyla Mevlit-i Şerif programını düzenledik. Hayatını kaybeden öğrencilerimize ve vatandaşlarımızı rahmetle anarak ailelerine sabır dileklerini ilettiyorum” dedi.

Rektör Özcoşar, programa katılan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’a, il protokolüne, STK temsilcilerine, öğrencilere, üniversite hocalarına, çalışanlara ve vatandaşlara teşekkür etti.