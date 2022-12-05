Mardin’in Artuklu ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde 2 marketin ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde 2 marketin ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.

Zabıta ekipleri, marketleri tek tek dolaşarak gramaj kontrolü, raf-kasa fiyatlarındaki uygunluk, hijyen ve düzen denetimi, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde ayrıca marketlerin ruhsat ve evrakları da denetlendi. Yapılan incelemelerde iki zincir marketin ruhsatı olmadığı tespit edildi. Marketlerde bulunan et ve bazı diğer ürünlerin bozulmaması için iş yerlerine ek süre verilerek ruhsat ve belgelerinin tamamlanması istendi.

Ekipler, ilgili iş yerlerine, verilen süre içerisinde işlemlerini tamamlamayan iş yerlerinin mühürleneceği uyarısında bulundu. Zabıta ekiplerinin kent genelinde denetimleri devam edeceği belirtildi.