Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir evden çalındıktan sonra hırsızlar tarafından evin avlusuna gömülen ziynet eşyaları ve para, polisin başarılı çalışmaları ile bulundu.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 8 Mart Mahallesi’nde bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayının şüpheli veya şüphelilerinin yakalanması için başlatılan çalışmalarda belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Çalınan para, ziynet ve diğer malzemelerin bulunmasına yönelik evin avlusunda dedektör ve gerekli ekipmanlarla yapılan arama-tarama sonucunda evin bahçesinde toprağa gömülü vaziyette 4 bin 734 Amerikan doları, 260 euro, 58 adet menşei tespit edilemeyen kağıt banknot, 13 adet cumhuriyet altını, 7 adet altın bilezik, 1 adet altın zincir, 3 adet altın yüzük, 7 adet çeşitli ebatlarda tespih ve çeşitli kişisel malzemeler, 2 adet pasaport ile farklı isimler adına düzenlenmiş kurum ve banka kartları bulundu. Polis ekipleri tarafından bulunan hırsızlık malzemeleri muhafaza altına alınırken, ev sahibi ile birlikte 3 kişi gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.