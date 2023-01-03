Ayrıca, Diyarbakır Baro Başkanlığı, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Gaziantep Barosu Başkanlığı, Mardin Barosu Başkanlığı’nın suçtan zarar gören sıfatları bulunmaması nedeniyle davaya katılma talepleri reddedildi.

Kızıltepe 3. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada sanık M.Y.’nin ceza infaz kurumunda tutuklu bulunduğu süre, delillerin toplanmış olması ve sanığın kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle tahliyesine karar verildi. Davaya ilişkin duruşmada tutuklu sanık kalmamış oldu. Duruşma ise, 16 Şubat Perşembe günü saat 09.30’a ertelendi.

Jandarma ekipleri kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile birlikte 5 kişiyi gözaltına altına almıştı. M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

Kızıltepe ilçesi kırsal Hocaköy Mahallesinde 28 Kasım 2022’de ahırda kesimini yapacağı ve gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyoz vurup, bayıltan M.Y.’nin hayvanın başına balyozla vurma anına ilişkin görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup, bayıltan tutuklu sanık M.Y.’nin tahliyesine karar verildi. Kızıltepe 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma 16 Şubat Perşembe gününe ertelendi.

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