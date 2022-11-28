İlçeye bağlı kırsal Hocalar köyünde olayla ilgili boğanın kafasına balyozla vuran şüpheli Mustafa Y. ile birlikte 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Kızıltepe Hocalar köyünde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan videoda kasap olduğu öğrenilen Mustafa Y. torba geçirilen boğanın kafasına balyozla vuruyor. Sosyal medyada büyük tepki uyandıran görüntülerin ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyada paylaşılan videoda bir kasabın boğanın kafasına çuval geçirdiği ve boğaya acımasızca balyozla vurduğu görüntüleri büyük tepki çekti. Görüntülerde hayvana balyozla vuran şüpheli şahıs ve hayvanın sahiplerinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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