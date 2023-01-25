Mardin’de bir şahsın kuyu evinde ve tarım arazisinde yapılan aramada, 2 kilo 444 gram esrar ve 41 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Mardin’de bir şahsın kuyu evinde ve tarım arazisinde yapılan aramada, 2 kilo 444 gram esrar ve 41 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Derik İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde R.E. isimli şahsa ait ikamette, kuyu evinde ve tarım arazisinde yapılan aramada 2 kilo 444 gram kubar esrar ve 41 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği belirtildi.

Derik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda R.E. isimli şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.