Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Midyat ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çiftlik Tepe’de yıllardır devam eden içme suyu sorununu çözdü.

MARSU Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçeler ve bağlı mahallelerde kesintisiz sağlıklı su temini ve sorunsuz alt yapı amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Midyat ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çiftlik Tepe’de yaşanan içme suyu sorunu de çözüme kavuşturuldu. MARSU’nun öz kaynakları ile gerçekleştirilen çalışmalarda 300 metre derinliğinde sondaj kuyusu açıldı ve yerleşim bölgesine 800 metre uzunluğunda 100 milimetre çapında içme suyu şebeke hattı döşendi. İletim, dağıtım ve enerji nakil hatlarının yapım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması ile yıllardır süregelen sorun ortadan kaldırılarak, yerleşim bölgesine su temini sağlandı.