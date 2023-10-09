Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kızıltepe ilçesi Fırat Mahallesinde başlattığı kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), kentin daha modern bir yapıya kavuşması için başta içme suyu olmak üzere altyapı alanlarında vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kesintisiz, sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Mardin’in dört yanına ulaştırabilmek için yatırımlarını sürdüren Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kızıltepe ilçesi Fırat Mahallesinde altyapı bulunmayan 412’nci sokakta başladığı kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

MARSU ekiplerince yürütülen çalışmalarda bin 350 kilometre uzunluğunda 200 milimetre çapında koruge borular döşedi ve belirlenen noktalara muayene bacaları yerleştirmesi gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşlar sağlıklı altyapıya kavuşmuş oldu.