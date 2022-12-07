Bir zamanlar İstanbul için söylenen ‘taşı toprağı altın oldu’ sözü, artık Mardin için söyleniyor. Kentte butik otellere, kafe ve restoranlara rağbet artınca, Mardin evleri altın gibi değerlendi.

Bir zamanlar İstanbul için söylenen ‘taşı toprağı altın oldu’ sözü, artık Mardin için söyleniyor. Kentte butik otellere, kafe ve restoranlara rağbet artınca, Mardin evleri altın gibi değerlendi.

İnanç ve kültür turizmi çerçevesinde dünyanın gözde merkezi haline gelen Mardin’de son yıllarda önemli değişimler yaşanıyor. Kentte yılda ortalama 3 milyon üzerinde yerli ve yabancı turist gelmeye başlayınca tarihi evlerin sahipleri de evlerini restore ederek, kafe veya butik otellere dönüştürüyor.

Mardin’de turizm sektörüne hizmet vermeye başlayan 500 yıllık tarihi evin sahibi Tufan Kırmızıoğlu, evini 300 bin TL’ye restore ederek, kafeye dönüştürdü.

Eşi ve çocukları ile birlikte işleten Tufan Kırmızıoğlu, kadim kent Mardin’de son yıllarda turizm alanında önemli değişimler yaşadığına dikkat çekti. Kırmızıoğlu, "Mardin’de son yıllarda artan turizm potansiyeli karşısında kentin ihtiyacı olan kafe ve butik oteller hızla açılmaya başlandı. Biz de bu ihtiyaca binaen 500 yıllık tarihi evimizi 300 bin TL para harcayarak restore ettik. Kafeye dönüştürüp Mardin turizminin hizmetine açtık" dedi.

500 yıllık tarihi konakta şark köşesi, doğal mağarası, odun sobası üzerinde meşe palamudu, kestanesi, yöresel mırra kahvesi ve sıcak-soğuk içecekler ile hizmet vermeye başladıklarını ifade eden Kırmızıoğlu, "Kafeyi eşim ve çocuklarımla birlikte işleteceğiz. Burası tam bir aile kafe olarak hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız ailece buraya gelip odun sobası sıcaklığı ile kestaneleri, meşe palamutlarını yiyip, çaylarını kahvelerini rahatlıkla içebilir. Ayrıca şark köşeli doğal mağaramızda da misafirlerini ağırlayabilirler" şeklinde konuştu.

Türk, Kürt, Süryani, Yezidi, Arap ve Ermeni gibi farklı dil, din ve kültürden oluşan insanların bir arada yaşadığı Mardin, şimdi bu çok kültürlülüğü turizme yansıtmaya başladı. İnanç ve kültür turizminde yaşanan gelişme eski taş evlerin ve binaların değerini hızla yükseltti.

Tarihi kentte çekilen sinema ve diziler Mardin’i adeta film platosuna çevirerek turizme önemli katkı sağladı. Söz konusu gelişmeler sebebiyle Mardin’e son 5 yılda gelen turist sayısında büyük bir artış yaşandı. Geçen yıl 3 milyon turistin geldiği Mardin’e bu yıl 5 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist gelmesi bekleniyor.