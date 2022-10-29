Mardin’in Kızıltepe ilçesinde evde kanlar içerisinde yatan bir kadın cesedi bulundu.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde evde kanlar içerisinde yatan bir kadın cesedi bulundu.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eşme (Meskeynter) köyünde iki erkek kardeşiyle aynı evde yaşayan 45 yaşındaki Nurhan İlhan ismindeki kadının kardeşleri sabah işi gitmek için evden çıktı. Kadının komşuları eve geldiğinde Nurhan İlhan’ın kanlar içerisinde yere yattığını gördü. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nurhan İlhan’ın hayatını kaybettiği belirledi. İlhan’ın kafasına ve vücuduna darbe aldığı belirlendi. İlhan’ın cansız bedeni otopsi için Mardin Devlet Hastanesine götürüldü.

İddiaya göre Nurhan İlhan’ın boynundaki altınlarının da kayıp olduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.