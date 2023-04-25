Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik ilçesinde bir dönem cezaevi olarak da hizmet veren tescili yapıyı aslına uygun restore ederek Kadın ve Aile Destek Merkezi’ne dönüştürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen her ilçeye bir Kadın ve Aile Destek Merkezi projesi çerçevesinde Derik’in Cevizpınar Mahallesi’nde 18. yüzyılda inşa edilen ve Ermeni kız okulu, hükümet konağı, cezaevi, halk eğitim merkezi ile ortaokul olarak hizmet veren tarihi yapı restore edilerek Kadın ve Aile Destek Merkezi’ne dönüştürme çalışmaları hızla sürüyor.

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2006’da "1. Grup Yapı" olarak tescillenen yapıda çalışmalar tamamlandığında kadınlara hizmet vermeye başlayacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yürütülen proje ile ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, yapının yarının çocuklarını yetiştirecek kadınlara hizmet edecek bir merkez haline getireceklerini belirtti.

Tescili yapının farklı zamanlarda çeşitli amaçlarla, son olarak da 1988’e kadar ortaokul olarak hizmet sunduğunu hatırlatan Vali Demirtaş, “Kuruldan onay aldıktan sonra restorasyonuna başladık. 80 metrekare kapalı alana sahip, alt katta 10, üst katta 3 odası bulunuyor. Özellikle bölgede yaşayan dezavantajlı gruplardan kadınlarımıza eğitim vermeyi düşünüyoruz. Merkezinde içinde çocuk oyun alanları, kütüphane ile kadın ve çocuklara yönelik etkinlik yapılabilecek bölümler olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Malzemeleri satın aldık. Malzemeler gelecek ve kadın merkezimizi faaliyete geçireceğiz. Restorasyon tamamen aslına uygun bir şekilde yapıldı. Yıkılmak üzere olan bir binayı tekrar ayağa kaldırdık. Hakikaten bölgede benzeri olmayan çok güzel bir yapı. İnşallah yakın bir zamanda Derikli kadınlarımızın hizmetine sunacağız. Bir hükümet konağı olarak bir arada cezaevi olaraktan kız okulda olarak kullanılmış. Ama şimdi tamamen kadınlarımıza hizmet edecek” dedi.