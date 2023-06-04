Mardin’de ziraat odaları bu yılın biçerdöverlerin hasat biçme fiyatlarını açıkladı.

Mardin’de hasat sezonun başlamasıyla merkez Artuklu, Nusaybin, Mazıdağı, Savur, Midyat, Derik ve Ömerli ilçe Ziraat Odaları Başkanları tavsiye niteliğindeki 2023 yılı biçerdöver biçim fiyatı kararını duyurdu.

Belirlenen buğday ve arpada kuru tarım arazilerinde dekar başına 70 lira, buğday ile arpa damlama, sulama ve yağmurlama sulamada dekar başına 90 lira, buğday ve arpa ekili olan karık tapa ve salma sulama alanlarında dekar başına 110 lira oldu.

Mercimek alanlar için 90, nohut ekili olan alanda ise biçerdöver fiyatı dekar başına 80 TL olarak açıklandı. Saman satış ücretleri ise, biçerdöver arkası 1 tonluk buğday saman bedeli römork başına 750 TL, biçerdöver arkası 2 tonluk buğday saman bedeli römork başına bin 150 TL, biçerdöver arkası 1 tonluk arpa saman bedeli römork başına 650 TL oldu. Traktör arkası saman toplama bedeli de 450 TL olarak belirlendi.