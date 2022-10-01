Mazıdağı ilçesi Mardin-Diyarbakır Karayolunda bulunan Aksu asfalt şantiyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Asfaltta kullanılan kimyasal maddeler kısa sürede alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Mardin’de jandarmadan ’uyuşturucu ve kaçakçılık’ operasyonu: 2 gözaltı

Mardin’de jandarmadan ’uyuşturucu ve kaçakçılık’ operasyonu: 2 gözaltı

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