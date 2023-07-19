Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Artuklu ilçesinde araç trafiğini rahatlatmak için başlatılan "Türkmen Vadisi Alternatif Çevreyolu"nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ulaşım sorununa köklü ve kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Artuklu’da şehir içi trafiği rahatlatmak için Türkmen Vadisi alternatif çevre yolu projesi hayata geçirildi.

Merkez Nur Mahallesi Yeni TOKİ mevkisi ile İstasyon Mahallesi’ni birbirine bağlayan ve uzunluğu 4 kilometre, genişliği 8 metre olan yolda genişletme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Genişletme çalışmalarının tamamlandığı yerlerde ise stabilize dolgu malzemesi serimi sürüyor.

Alternatif çevre yolunun en kısa sürede tamamlanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.