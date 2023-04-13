Mardin’in Mazıdağı ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Karaalanı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akraba iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silah kullanılan olayda 2 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıklarını kontrollerde yaralılardan N. E’nin hayatını kaybettiğini belirdi. İsmini öğrenilmeyen yaralı hastaneye sevke edildi.

Jandarma ekipleri köyde geniş çapta güvenlik önlemi alırken, olayla inceleme başlatıldı.