Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yarından itibaren 4 gün boyunca 9 mahallede bakım ve onarım çalışmalarından dolayı elektrik kesintisi olacağı belirtildi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yarından itibaren 4 gün boyunca 9 mahallede bakım ve onarım çalışmalarından dolayı elektrik kesintisi olacağı belirtildi.

Dicle Elektrik A.Ş Mardin İl Müdürlüğü Sistem İşletme İl Yöneticiliği tarafından yapılan açıklamada, “Dikmen-l Trafo Merkezi barası ile irtibatlı F5 Arıklı fideri üzerinde bulunan trafolarda 3. seviye bakım ekipleri tarafınca yapılacak olan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 4 gün boyunca kesinti yaşanacaktır. Gün içerisinde 08:30 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu çalışmalar doğrultusunda Kızıltepe ilçesinden; Arıklı, Kaşıklı, Körsu, Küplüce, Tarlabaşı, Tosunlu, Yamaç, Yumrutaş ve Odaköy Mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir” ifadelerine yer verildi.