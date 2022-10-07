Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi’nde geçtiğimiz şubat ayında işlenen cinayetin firari şüphelilerinden M.A., Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yaptığı operasyonla saklandığı evde yakalandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda tutuklanan şahıs, Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kadıköy’de kargo aracı bariyerlere ok gibi saplandı, bariyer kasadan çıktı

Kadıköy’de kargo aracı bariyerlere ok gibi saplandı, bariyer kasadan çıktı

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