Mardin’in Nusaybin ilçesinde iş adamı, ihtiyaç sahibi 750 öğrencinin sınav ücretlerini karşıladı.

Nusaybin’de ikamet eden ihtiyaç sahibi 750 öğrencinin YKS sınav ücretleri iş adamı Ömer Özel tarafından karşılandı. İhtiyaç sahibi ve maddi sıkıntılar yaşayıp sınava girmekte zorlanan öğrencilere katkı sunmayı hedeflediklerini söyleyen Özel, "Önümüzde üniversite sınavı var. Maddi imkansızlıklar içinde sınava giremeyen öğrencilerimiz vardı. Benim de aklıma böyle bir fikir geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle görüşerek öğrencilerimize böyle bir katkıda bulunacağımı ilettim ve kendisinden müsaade istedim. Sağ olsunlar kendileri de listeleri çıkarabileceklerini söylediler ve bu konuda bize yardımcı oldular. 750 öğrencinin ücretini İlçe Milli Eğitime teslim ettik. Öğrenci kardeşlerimizin bu zorlu maratonunda biz de yanlarında yer almak istedik. Önümüzdeki senelerde de bu yardımı elimizden geldiğince arttırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.