Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Kızıltepe ilçesinde yakalanan firari hükümlü, tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kızıltepe ilçesinde, “hükümlü veya tutuklunun kaçması ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından hakkında kesinleşmiş 27 yıl 6 ay hapis cezası kararı bulunan ve 7 yıldır cezaevi firarisi olarak aranan İ.A’nın saklandığı yeri tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, son 2 günde gerçekleştirilen çalışmalarda da JASAT dedektifleri 12 firari hükümlüyü yakaladı.