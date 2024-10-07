Mardin’in Midyat ilçesinde 65 öğrenci ilk defa pizza tattı.

Midyat ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi köy okulunda eğitim-öğretim gören 65 öğrenciye, ’Pizza Yemeyen Çocuk Kalmasın Projesi’ kapsamında hayırsever pizza işletmesinin sahibi tarafından pizza ikram edildi. Öğrencilere sürpriz yapılan bu günde Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdürrahim Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şenocak ve öğretmenler katıldı.

İşletme müdürü Berat Gündüz, şubelerini kısa süre önce açtıklarını, ’Pizza Yemeyen Çocuk Kalmasın Projesi’nin daha önce düşündükleri sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi. Berat Gündüz, "İlk olarak Bağlarbaşı Mahallesi köy okuluna getirdik. Temel amacımız diğer köy okullarına da aynı şekilde pizza götürüp onları mutlu etmek. Bize destek olmak isteyenleri şubemize bekleriz’’ dedi.

Köy Muhtarı Veysi Tasman ise "Farklı etkinliklerle en azından eğitim başında çocuklara moral olsun diye herkesin çocukları sevindirmesi lazım. Biliyorsunuz köy kırsal kesimlerde çocukların çoğu pizza ile tanışmamış. Pizza ile tanışmış oldular. Çocuklara güzel bir moral oldu. Çocuklar pizza ile tanışmış oldu. Bundan dolayı çok mutluyum’’ ifadelerini kullandı.