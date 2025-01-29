Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle önemli bir eğitim desteği hayata geçirildi.MARDİN (İGFA) - Mardin’in 10 ilçesinde 12. sınıfta okuyan 6.337 öğrenciye, üniversite sınavına hazırlık sürecinde destek olmak amacıyla çalışma kitap setleri dağıtıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından 2024-2025 Eğitim Sezonu Yarı Yıl tatili dolayısıyla kitaplar öğrencilerin evine götürülerek kendilerine teslim edildi.

Projeyle, gençlerin sınavlara daha etkin hazırlanması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması hedefleniyor.

Mardin genelinde başlatılan bu çalışma hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Eğitim hayatını kolaylaştıran bu katkının, öğrencilerin başarılarına önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, eğitime verdikleri önemi bir kez daha ortaya koyarak öğrencilerin her zaman yanında olduklarını gösterdi. Gençlerin geleceğini inşa etmek ve onları daha iyi yetiştirmek için eğitim alanındaki desteklerin süreceğini belirtilirken öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik projelerin devam edeceği ifade edildi.