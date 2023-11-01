Türkiye’nin önemli tarım illerinden olan Mardin’de 50 bin dönüm arazide ekilen "beyaz altın" pamuğun hasadına başlandı.

Türkiye’nin önemli tarım illerinden olan Mardin’de, diğer tarımsal ürünler gibi pamuk ekimi de önemli yer tutuyor. Bu sene 50 dönümde ekilen pamuk hasadına başlandı.

Hububatçılar Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine pamuğunu ülke kalkınmasında önemli payı olduğunu belirterek, tekstil sektöründe ve endüstriyel sektörün olmazlarından biri olduğunu söyledi.

Gıdadan sonra insanlar için en temel ihtiyacın pamuk olduğunu ifade eden Öter, "Giyim sektörüne büyük bir hizmettir. Burada iç ve dış bütün giyimlerimiz pamuktan geliyor.

Pamuk ithal edildiği zaman ülkemizin ekonomik kaynakları dışarıya gidiyor. Çiftçinin desteklenirse üretimimiz artar ve ekonomimize katkı sağlar. Yetkililerimize sesleniyoruz. Lütfen, pamuğun cazip hale gelmesi için çiftçinin destekleme noktasında gerekli duyarlılığı ve ilgiyi göstermelerini bekliyoruz" dedi.

Geçen seneye göre rekoltede bir miktar düşüş olduğunu aktaran Öter, "Ama rekolteden çok destek konusunda çiftçilerin talebi var ve dışarıdan gelen bugün balya pamuk 55 bin ile 60 bin arasıdır. Bizim yerli balya 43 bin arası oluyor. Neredeyse üçte birini dışarıdan ithal ediyoruz. Yerli üretici de pamuk üretiminin yerine farklı şeyleri üretmeye çalışıyor. Pamuğun insanlık için de ülkemiz için de stratejik olduğunu bilmemiz gerekiyor. İki defa fiyat güncellenmesi oldu ve şu anda 19 liradan tüccar tarafından alınıyor" diye konuştu.

Çiftçiler Dernek Başkanı Mikail Erbey ise bu yıl rekoltenin istedikleri gibi olmadığını dile getirerek, çiftçilerden aldıkları bilgiler dahilinde dekar başı 250 ile 350 arası verim alındığını kaydetti.

Pamuk kozalarının güzel açılmadığından verimin istedikleri gibi olmadığını belirten Erbey, "Geçen sene 500 aldığımız dekarda bugün 250 ile 350 arasında bir verim alıyoruz. Mazot, gübre, tohum, biçer, işçilik ve ilaç fiyatları yükselirken pamuk desteği geçen seneye oranla Bin 600 lirada kaldı. Biz daha yüksek bir oran bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Çiftçi Hamit Aydın, bu sene toplam 530 dönüm ektiğin fakat verim alamadığını söyleyerek, "Beyaz sinekten dolayı verim düşük oldu. Çiftçi arkadaşlar mağdur oldu. Bu sene yüzümüz gülmedi. Pamuğu tarladan 18 liraya veriyoruz" dedi.

Çiftçi Salih Kızıltaş da, yanlış ilaç kullanımının pamukta rekolteyi düşürdüğünü, hem iklimin hem de bilinçsiz ve düzensiz kullanılan ilaçlar bu sene verimin düşmesine neden olduğunu ifade etti.