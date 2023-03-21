Mardin’in Derik ilçesine bağlı 5 mahallede elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

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Dicle Elektrik A.Ş Mardin İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler duyuruldu. Açıklamada, "Dikmen-l Trafo Merkezi barası ile irtibatlı F18 Atlı fideri üzerinde bulunan trafolarda özel müşteriler ekipleri tarafınca yapılacak olan çalışmalar nedeniyle 23 Mart 2023 Perşembe günü 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu çalışmalar doğrultusunda Derik ilçesinden: Atlı, Denktaş, Karataş, Kocatepe, İncesu Mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir" denildi.