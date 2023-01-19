Mardin’in Artuklu ilçesinde 5 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 6’ya yükseldi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde 5 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 6’ya yükseldi.

Olay, dün gece Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkiinde meydana gelmişti. Seyir halindeki yabancı plakalı cipe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda cipte bulunan Irak vatandaşları Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yapılan soruşturmada M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. isimli 4 şüpheli şahıs Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı. Titizlikle devam eden tahkikatta akşam saatlerinde M.Y. ve Z.K. isimli 2 şahıs daha gözaltına alındı. Böylelikle 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 6’ya yükselmiş oldu.

Öte yandan saldırıda ölen şahısların cenazeleri Mardin Devlet Hastanesinden alınarak cenaze araçlarıyla memleketleri Irak’a gönderildi.