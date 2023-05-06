Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığında ilaçlama araçları hizmete alındı. Kent geneli 40 araç ve 40 ekiple ilaçlama çalışmaları başladı.

Araçların tanıtım programında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş, başkanlıkların Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü bünyesinde ilaçlama biriminde haşerelere karşı yürütülen çalışmalarda koruyucu sağlık hizmetleri, vatandaşların daha rahat bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla 10 ilçe ve kent merkezine bağlı 892 mahalle ve mezra dahil olmak üzere mücavir alanın tamamında gerçekleştirmekte olduğunu söyledi.

İlaçlamanın 12 ay boyunca devam ettirilmekte olduğunu belirten Vali Demirtaş, “Kış, ilkbahar ve yaz olmak üzere 3 dönemde yapılmaktadır. Doğru yerlerde doğru zamanlarda ilaçlama yapılmaktadır. Doğal hayat ve biyolojik denge hiçbir zaman göz ardı edilmemiştir” dedi.

İlaçlamanın bugün itibarıyla başladığını ifade eden Vali Demirtaş, “İlaçlama yıllık olarak yapılıyor. Arkadaşlarımız sahada olup büyük bir mücadele gösteriyor. 40 araç ve 40 ekiple birlikte ilaçlamaya başladı. Mardin, turistik açıdan da önemli bir şehir. Hem de insan ve hayvan sağlığı için yıllık ilaçlamamızı yapıyoruz” şeklinde konuştu.