Mardin’de 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Sağlık Bakanlığının düzenlediği farkındalık etkinlikleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü, kanserle mücadelede bilinçlendirme semineri düzenledi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Prof. Dr. Aziz Sancar Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kadın çalışanlar yoğun ilgi gösterdi. Seminerde, Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Cihat Adın, kanserin giderek daha büyük bir sağlık sorunu haline geldiğini vurgulayarak, 2025 yılı itibarıyla kanserin ölüm sebepleri arasında ikinci sıraya yükselmesinin beklendiğini belirtti. Uzm. Dr. Adın, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 9.9 milyon ölüm gerçekleşti. 19.4 milyon kanser vakası bildirildi. 2040 yılı itibarıyla ise bu sayının 40 milyona çıkması bekleniyor. Kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi prosedürler sayesinde kanser tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Artık birçok kanser türünde tedavi oranı yüzde 90’lara kadar yükseldi. Ancak bu oranı daha da artırmak mümkün. Erken teşhis hayat kurtarır. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, bu yıl Mardin’de yaklaşık 53 bin kadını ve bireyi kolon kanseri, serviks kanseri ve meme kanseri taramasına tabi tuttu. Bu taramalar sonucunda bin 100 kişiye pozitif sonuç çıktı ve 73 kişi kanser tanısı aldı. Bu tür farkındalık etkinliklerinin amacı, hem koruyucu sağlık tedbirlerinin artması hem de taramaların yaygınlaştırılmasıdır" dedi.