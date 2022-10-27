Mardin’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan uyuşturucu satıcısı jandarma tarafından yakalandı.

Mardin’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan uyuşturucu satıcısı jandarma tarafından yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. JASAT tarafından gerçekleştirilen takip sonrası 2019 yılından bu yana firar durumda bulunan ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası kararı bulunan N.A. isimli şahıs, saklandığı evde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adli işlemler başlatıldı.