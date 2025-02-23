Mardin’in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Gökçe Mahallesi’nde dün gece saatlerinde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralanmıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, hayatını kaybedenler ve yaralılar, kentteki hastanelere sevk edilmişti.

Olay sonrası kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Çıkan görüntüde tarafların birbirine silah ve sopalarla saldırdığı, yaralanan kişilerin de yerde hareketsiz yattığı görülüyor.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.