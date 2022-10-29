Mardin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılı, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Mardin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılı, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Mardin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Mahmut Demirtaş’ın, Vali Yardımcıları, Askeri Erkan, Emniyet Teşkilatı Mensupları, Gaziler, Şehit Aileleri, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşların tebrikini kabul etmesiyle başladı.

21 Kasım Şehir Stadında devam eden kutlamalarda Vali Mahmut Demirtaş ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş vatandaşları selamladı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Vali Mahmut Demirtaş, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını aktardı.

Cumhuriyet’in 29 Ekim 1923’te, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye Devletinin hükümet şekli cumhuriyettir.” İfadeleriyle ilan edildiğini anımsatan Vali Demirtaş, şöyle konuştu:

“Cumhuriyetimiz, aziz ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğuşu, yeniden ayağa kalkışıdır. Bu coğrafyadaki bin yıllık varlığımızın, sonsuzluğa taşıyacağımız var olma inancımızın en somut göstergesidir. Geride bıraktığımız 99 yılda Cumhuriyetimiz, aziz milletimizin tabiatına ve geleneklerine uygun, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan, erdemli, faziletli insanlar yetiştirmiştir. Yenilikçi ve sağlam esaslarıyla milletimizin istikbal yolunda hızla ilerlemesini, gelişmesini ve yükselmesini sağlamıştır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, bağımsızlık ve hürriyete olan tutkumuzu arttıran, çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri alma kararlılığımızı tüm dünyaya gösteren çağdaş bir yönetim şekli olmuştur. Bu bakımdan bugün büyüyen ekonomisiyle, güçlü demokrasisiyle, insani değerlere olan bağlılığıyla dünyanın önde gelen ülkelerinden biriysek, bunu Cumhuriyetin kazanımlarına borçlu olduğumuz unutulmamalıdır. Yüzyıl önce yaşadığımız zorlu ve çetin günlerden sonra kanla, şanla ve irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesinde bugün, büyük bir millet ve devlet olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Elbette ki ulaşmamız gereken daha nice hedef, yapmamız gereken daha nice büyük işler var. Milletimizin kutlu medeniyet yolculuğunda Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma ideali bugün de büyük anlam taşıyan en önemli hedeftir. Bu hedef istikametinde durmadan çalışmak bu memleketin her bir ferdinin en mühim görevidir. İstiklal şairi Mehmet Akif’in “toplu vurdukça sineler, onu top sindiremez” dediği gibi, yüreklerimizin her daim birlik ve beraberlikten yana atmasını sağlayacağız. Velhasıl kirli oyunları boşa çıkaracak, hain girişimleri bertaraf edecek, Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacağız.”

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

Program, askeri birliklerin ve öğrencilerin geçiş töreni ile son buldu.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, askeri ve mülki erkan, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.