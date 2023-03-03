Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan 23 mahallede Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak.

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan 23 mahallede Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak.

Dicle Elektrik A.Ş Mardin İl Müdürlüğü Sistem İşletme İl Yöneticiliği tarafından açıklanan bildiride, “Mardin-1 Trafo Merkezi barası ile irtibatlı F11 Eski Mardin fideri üzerinde bulunan trafolarda role - otomasyon ekipleri tarafınca yapılacak olan ters çalışmaları nedeniyle söz konusu fiderlerde Pazar günü 02:00-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır. Bu çalışmalar doğrultusunda Artuklu İlçesinden; Yenişehir, Yalım, 13 Mart, Acar, İstasyon, Kayacan, Çabuk, Cumhuriyet, Diyarbakır Kapı, Eminettin, Ensar, Eskikale, Gül, Latifiye, Medrese, Necmettin, Saraçoğlu, Savurkapı, Teker, Ulucami, Yenikapı, Şar ve Şehidiye Mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir” ifadeleri kullanıldı.