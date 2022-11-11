Mardin’de, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü"nde 23 bin 700 fidan dikildi.

Mardin’de, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü"nde 23 bin 700 fidan dikildi.

Türkiye genelinde bin 23 noktada "Türkiye Yüzyılına Nefes Olmak" sloganıyla eş zamanlı başlatılan fidan dikme programlarının Mardin ayağında 9 noktada 23 bin 700 fidan dikildi. Artuklu Üniversitesi alanında bin 500, Dereiçi Mahallesi’nde 5 bin, İçören Mahallesi’nde 2 bin 700, Mazıdağı Radyolink Erezyon Kontrol alanında 3 bin, Derik Erozyon Kontrol Alanında 3 bin, Dargeçit ilçe jandarma alanında 500, Anadolu ve meslek lisesi tarafından 1000 ve Mardin Artuklu Hayvan Hastanesi bahçesi alanında 7 bin olmak üzere 23 bin 700 fidan toprak ile buluşturuldu.

Vali Demirtaş ve il protokolünün katılımıyla hummalı bir şekilde hayvan hastanesi bahçesi alanında fidanlar dikilerek, fidanlara can suyu verildi. Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada bu alanın ileride bir kent ormanı haline dönüştürülebileceğini dile getirdi. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.