Mardin’in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin 2’si tutuklu, 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Mardin’in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin 2’si tutuklu, 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Geçtiğimiz yıl 20 Ağustos tarihinde Derik ilçesinde, akaryakıt istasyonunun yakınlarında gübre yüklü iki tırın karıştığı kazada, 20 kişi hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Nofa Çelik’in de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 21’e yükselmişti. Tutuksuz yargılanan şirket yetkilisi K.G, M.A. ve K.M.G’nin katılmadığı duruşmada kazada yaralananlar ve yakınları da hazır bulundu.

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlanan sanıklar dinlendi, ardından tanıklar dinlendi. Duruşma sonucunda ise tır şoförlerinin tutuklu hallerinin devamına karar verildi. Duruşmada; 10 Mart’ta olay yerinde keşif yapılmasına karar verilirken, bir sonraki duruşma ise 2 Mayıs’ta görülmesine karar verildi.

“Kafam yerinde değildi”

İlk kazaya karışan tır şoförü U.G, SEGBİS üzerinde duruşmaya katılarak savunmasını yaptı. U.G., savunmasında, "Hakkımdaki suçlamayı biliyorum. Ölen kişilere rahmet diliyorum. Olay bir kazadır. Kimsenin ölmesini istemezdim. Gayet normal yavaş iniyordum. O anda frenlerin tutmadığını fark ettim. Üçüncü viteste gidiyordum. Frene bir kaç kez bastım ancak tutmadığını fark ettim. Hemen kornaya basarak dörtlü sinyallerimi yaktım. Zaten yol aşağı doğru iniyordum. Derik ilçesine yaklaştığımda da dubalara vura vura ilerliyordum. Bir süre sonra korna da çalışmamaya başladı. Polis aracı yolda duruyordu. Ona selektör yaptım. Beni görüp görmediğini bilmiyorum. Bir tane beyaz araç da polis aracının arkasından çıktı. Ona vurmamak için direksiyonu kırdım. Sonra kullandığım araç bir anda devrildi. Hızımın ne kadar olduğunu hatırlamıyorum, yola odaklanmıştım. Verdiğim ifademde her ne kadar 7’de olan vitesi 6’ya çektiğimi, sonrasında 5. vitese attığımı söylemiş isem de, kafam yerinde değildi. Ne söylediğimi bilmiyordum, Benim kornam ilk etapta çalışıyordu. Daha sonra dubalara çarptıktan sonra çalışmamaya başladı. 3 yıldır tır şoförlüğü yapmaktayım, kendi adıma çalışıyorum. Yolun da acemisiydim. Yükü Irak’ın Zaho şehrine götürüyordum. Araçta 27 ton gübre vardı. Virajda yokuş aşağı inerken fren tutmamaya başladı” ifadelerinde bulundu.

Y. S., ise savunmasında; hakkındaki suçlamaları bildiğini, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi.

"Keşke öyle bir şey olmasaydı" diyen Y.S., "Yokuş başında aracı durdurmuştum. Biraz bekledim. Daha sonra yavaş yavaş aracı indirmek istedim. Yolda 1. vitesten 4. vitese kadar çıkmıştım. Daha sonra frene basa basa vitesi düşürmeye çalıştım. Ancak fren tutmadı. Yola çıktığımda ilk kazadan haberim olmamıştı. Her ne kadar savcılıktaki ifademde 5’te olan vitesi düşürmeye çalıştığımı söylemiş isem de o zaman hastaneden yeni çıkmıştım. Olayın şokundaydım. Tam da hatırlayamadığım için o şekilde söylemiştim. Bende o yolu ilk kez kullanmıştım. Normalde Kızıltepe Silopi yolunu kullanıyordum. Son 2 aydır tır şoförlüğü yapıyordum. Yolda birkaç yere çarptım. Lastik de patlamıştı. Daha sonra önüme beyaz bir araç çıktı. Araca çarpmamaya çalıştım. Yol kapalıydı. Önüme çıkan araca çarpmamak ve kalabalığa çarpmamak için sağa kırdım. Gerisini hatırlamıyorum” şeklinde konuştu.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu tır şoförleri Umut G., Yunus Ş. ile tutuksuz şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mardin’in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos 2022’de art arda meydana gelen kazada, 1 polis memuru şehit olmuş, 20 kişi hayatını kaybetmiş ve 47 kişi yaralanmıştı.