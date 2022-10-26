Mardin Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla 20 milyon liraya satın aldığı asfalt plentinde 4 ayda 22 milyon liralık asfalt üretimi gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla 20 milyon liraya satın aldığı asfalt plentinde 4 ayda 22 milyon liralık asfalt üretimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca, kentlerin en büyük sorunlarından biri olan yol çalışmalarının giderlerini minimize etmek amacıyla 20 milyon bedelle satın alınarak taş ocağı ve konkasör şantiyesinin bulunduğu alanda kurulumunu yaptığı asfalt plentinde saatte 240 ton binder ve aşınma malzemesi üretiliyor.

Günlük yaklaşık 1300 ton sıcak asfalt üretilen asfalt plentinde 4 ayda 30 bin ton üretim gerçekleştirildi. Üretimi yapılan sıcak asfalt Artuklu, Ömerli, Kızıltepe ve Yeşilli ilçeleri başta olmak üzere tüm ilçelerde yol yapım, onarım ve yama çalışmalarında kullanıldı.

4 aylık süre içerisinde 22 milyon liralık 30 bin ton sıcak asfalt üretimi gerçekleştirildi. 20 milyon bedelle satın alınan asfalt plenti, 4 ay içerisinde kendi bedelinin üzerinde üretim gerçekleştirdi.

Bu çerçevede bu yıl yapılması düşünülen 200 milyonluk sıcak asfalt ihalesi iptal edilerek miktarın Büyükşehir Belediyesinde kalması sağlandı hem de kadim kette kalıcı eser bırakıldı.

Hava şartları el verdiği sürece asfalt plentinde asfalt üretimi devam edecek.