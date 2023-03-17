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Programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve il protokolü iştrak etti. Programın ardından kılınan Cuma namazı çıkışında vatandaşlara Mardin Valisi Mahmut Demirtaş lokma ikramında bulundu.

Cırcıp Deresi’nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Cırcıp Deresi’nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü nedeniyle Mardin Şakir Nuhoğlu Camisinde şehitleri anmak için Cuma namazı öncesinde Mevlit-i Şerif programı düzenlendi. Düzenlenen programda şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Mardin’de, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü nedeniyle şehitleri anmak için Cuma namazı öncesinde Mevlit-i Şerif programı düzenlendi.

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