Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında, kent genelinde bin 828 çiftçiye yüzde 75 ile hibe edilecek sertifikalı kırmızı mercimek ve buğday tohumu dağıtımı başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında, kent genelinde bin 828 çiftçiye yüzde 75 ile hibe edilecek sertifikalı kırmızı mercimek ve buğday tohumu dağıtımı başladı

Mardin’de öncelikle atıl durumda bulunan kurak ve kuraklıktan zarar gören alanlarda çiftçilerin desteklenerek buğday ve mercimek ekili alanları artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ortaklığında Tarım Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) hayata geçirildi. Proje çerçevesinde yüzde 75 hibeli 340 ton sertifikalı mercimek ve 366 ton sertifikalı buğday tohumu, yaklaşık bin 828 çiftçiye dağıtımı gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 milyon 200 bin lira, Mardin Büyükşehir Belediyesi 4 milyon 700 bin lira destek sağlarken çiftçilerin katkısı ise toplamda 3 milyon 233 bin 332 lira olmak üzere proje toplam 13 milyon 133 bin 133 bin lira değerinde olduğu belirtildi.