Mardin’de yaşayan Mehmet Ölçenoğlu, 11 yaşında açtığı dükkanında 53 yıldır terzilik yaparak geçimini sağlıyor. Ölçenoğlu, yarım asrı geçen meslek yaşantısı sayesinde 3 çocuğunu okutup evlendirdi.

Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Ölçenoğlu, küçük dükkanında 53 yıldır kıyafet dikiyor. Hazır giyimin terzilik mesleğini bitirme noktasına getirmiş olmasına rağmen hala sipariş alıp kıyafet diken Ölçenoğlu, küçük dükkanında 40’ı aşkın çırak yetiştirip Türkiye’nin farklı illerine gönderdi. İşinden kazandığı gelirle 3 çocuğunu okutup evlendiren Ölçenoğlu, teknolojiye kafa tutarak işini yapmaya devam ediyor.

Mesleğin yavaş yavaş öldüğünü belirten Ölçenoğlu, “Bu işten kazandığım parayla 3 çocuğumu okuttum. 11 yaşında dükkan sahibi oldum. Pantolon dikerim, bozulursa da parça parasını veririm diye bir cesaretle bu işe başladım ve böylelikle devam ediyorum. Askere gidene kadar çalışıp askerde de terziliğe devam ettim. Askerden sonra da tam 53 yıldır mesleğime devam ediyorum. 3 çocuğumu okutup evlendirdim, eşimi de kaybettim ama hayat devam ediyor” dedi.

“Şimdiki nesilde sanatkar yetişmiyor”

Şimdiki nesilde sanatkar yetişmediğini eleştiren Ölçenoğlu, “Kalfa ve usta yetiştirmekte zorluk çekiyoruz. Yeni yetişen nesil, mesleklere sahip çıkmıyor ve sanatkar yetişmiyor. İşçi arıyoruz ama işçi bulamıyoruz. Bu mesleği artık kimse beğenmiyor. Bu sanata ihtiyaç var ama artık yapan yok. Terzilik öldüğü için artık sadece tamir işleri ile uğraşıyoruz. Elbiseler sadece uzun, geniş ve kısaltma işleri için getiriliyor. Kimse sıfırdan elbise dikmiyor artık” diye konuştu.

“Bu sanatı devam ettiren genç yok”

“Bu sanatın zorluğu, insan kambur oluyor” diyen Ölçenoğlu, “Boynumuz, sırtımız ve gözlerimiz bozuluyor, bu sanatta böyle ince bir sanattır. Her şey konfeksiyon, hazır iş oldu. Eskiden bayramdan 2 ay önce işleri kapatıyorduk. Şimdi sadece bayram gecesi gelen oluyor. Bu meslek bizi ne aç bırakıyor, ne de tam doyuruyor. Bugün varsa akşama Allah büyük. Gelen parayla ancak kendimizi idare ediyoruz. Bu sanat yavaş yavaş ölüyor. Bu sanatı devam ettiren genç yok. Çalışan da sadece eski terziler, sektörde genç terzi bulmak güç” şeklinde konuştu.