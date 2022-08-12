Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yapacağı 100 çocuk oyun grubunun 24 tanesini tamamladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yapacağı 100 çocuk oyun grubunun 24 tanesini tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, çocukların mutluluklarını artırmak, oyun alanlarını güçlendirerek çoğaltmak, çocukların daha sağlıklı daha keyif alabilecekleri yaşam standartlarını artırmak adına kent genelinde 100 çocuk oyun grubu kurma projesini hayata geçirdi.

Bu çerçevede, Kızıltepe ilçesinde 15 ve Derik ilçesinde 9 olmak üzere 24 çocuk oyun grubunun montajı tamamlanarak çocukların hizmetine alındı. Montajları hızla devam eden çocuk oyun grupları daha önceden belirlenmiş noktalara kurulması için çalışmalar hızla devam ediyor.

Kent genelinde kurulacak çocuk oyun gruplarında çocukların gönüllerince eğlenebilmesi için tahterevalli, zıpzıp, kaydırak ve salıncaktan oluşan çocuk oyun kompleksinin alt zeminine ise oynayan çocukların zarar görmemesi için kauçuk serimi yapılıyor.