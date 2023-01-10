Artuklu ilçesi Nur Mahallesi’nden çalınan 100 bin liralık motosikletin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayı şüphelisinin yakalanması için Jandarma JASAT Dedektifleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde olay şüphelisi Derik ilçesinde yakalandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken motosiklet sahibine teslim edildi.

Mardin’de 100 bin liralık çalıntı motosikleti jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

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